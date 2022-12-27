Petrol
84.87
0.44%
Euro
19.8784
0.05%
Dolar
18.7132
0.27%
Altın
1.085
0.61%
Borsa
5465
-0.71%
Bitcoin
317.951
-0.57%
BTXN Coin
6.32
-2.46%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Japonya'da kendini bıçaklayan kişi: İşe gitmemek için yaptım

    Japonya'da "bıçaklandım" diyerek polisi arayan bir kişinin işe gitmemek için kendini bıçakladığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 27.12.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da kendini bıçaklayan kişi: İşe gitmemek için yaptım

    Japonya’nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50’li yaşlardaki bir kişi, 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu.

    "Bıçaklandım" dedi

    İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım" diyerek yardım talebinde bulundu. Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

    Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

    "İşimden çok sıkıldım, gitmemek için yaptım"

    İHA'nın aktardığı bilgilere göre, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

    Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi.

    Japonya da kendini bıçaklayan kişi: İşe gitmemek için yaptım #1


    Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı
    Magazin

    Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Manisa'da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü
    3. Sayfa

    Manisa'da tamir için çatıya çıkan kişi, havalandırma boşluğuna düştü

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir