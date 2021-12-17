Euro
17.7717
-0.21%
Dolar
15.7091
0.18%
Altın
909.66
0.27%
Borsa
2.279
0%
Bitcoin
753.327
3.75%
BTXN Coin
39.29
1.26%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Japonya'da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı

    Osaka kentinde klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 07:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı

    Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

    ONLARCA İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

    Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre, yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

    Japonya da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı #1

    28 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Eyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

    Kamu yayıncısı NHK'ye göre yangında 28 kişi ağır yaralandı, yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu ve hayat emareleri kayboldu.

    Japonya da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı #2

    KUNDAKLAMADAN ŞÜPHELENİLİYOR

    Eyalet emniyet birimleri, yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.

    Japonya da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir