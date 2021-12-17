Japonya'da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı

Osaka kentinde klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı.

Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

ONLARCA İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre, yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

28 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Eyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre yangında 28 kişi ağır yaralandı, yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu ve hayat emareleri kayboldu.

KUNDAKLAMADAN ŞÜPHELENİLİYOR

Eyalet emniyet birimleri, yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.