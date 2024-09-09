İHA
Japonya'da gençlerin konser sevinci, yerini dehşet dolu anlara bıraktı.
Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde düzenlenen konserde adeta facianın eşiğinden dönüldü.
KONSER ALANINA YILDIRIM DÜŞTÜ
Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü.
Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin, tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan felaket sonrası bilgi veren yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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