Japonya'da konser eğlencesi felaketle sonlandı Tochigi eyaletinde yağmura rağmen devam edilen konser sırasında, izleyicilerin bulunduğu alana yıldırım düştü. Yaşanan felakette 9 kişi yaralandı..

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İHA

Japonya'da gençlerin konser sevinci, yerini dehşet dolu anlara bıraktı.

Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde düzenlenen konserde adeta facianın eşiğinden dönüldü.

KONSER ALANINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü.

Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin, tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan felaket sonrası bilgi veren yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)