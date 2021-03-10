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    Japonya’da koronavirüs aşısı 9 sağlık çalışanında yan etki yaptı

    Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 9 sağlık çalışanında, şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi görüldü.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:00
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    Japonya’da koronavirüs aşısı 9 sağlık çalışanında yan etki yaptı

    17 Şubat tarihinden beri sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya’dan, yeni bir yan etki açıklaması geldi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech aşılarının uygulandığı 9 sağlık çalışanında şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi gözlendiği, bu çalışanların 20'li ve 50'li yaşlar arasında olduğu belirtildi.

    TÜM ÇALIŞANLAR KADIN

    Ayrıca yan etki görülen çalışanlarının tümünün kadınlar olduğu belirtildi.

    KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VAR

    Çalışanların geçtiğimiz pazartesi aşılandıktan sonra cilt döküntüsü, uzuvlarda uyuşma ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiği, 8’inin belirli yiyecek ve ilaçlara karşı alerji geçmişi veya astım ve yüksek tansiyon gibi kronik sağlık sorunlarının olduğu öğrenildi.

    Japonya’da koronavirüs aşısı 9 sağlık çalışanında yan etki yaptı #1

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Meydana gelen yan etkiler ile aşılar arasında bir ilişki olup olmadığının tespiti için çalışmalar başlatıldı.

    TOPLAM VAKA 17 OLDU

    Çalışanların sağlık durumunun normale döndüğü belirtildi.

    Ülkede aşılama çalışmaları sonrası ortaya çıkan anafilaksi vakalarının toplam sayısı 17’ye ulaştı.

    Japonya’da koronavirüs aşısı 9 sağlık çalışanında yan etki yaptı #2

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