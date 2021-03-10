Japonya’da koronavirüs aşısı 9 sağlık çalışanında yan etki yaptı

Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 9 sağlık çalışanında, şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi görüldü.

17 Şubat tarihinden beri sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya’dan, yeni bir yan etki açıklaması geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech aşılarının uygulandığı 9 sağlık çalışanında şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi gözlendiği, bu çalışanların 20'li ve 50'li yaşlar arasında olduğu belirtildi.

TÜM ÇALIŞANLAR KADIN

Ayrıca yan etki görülen çalışanlarının tümünün kadınlar olduğu belirtildi.

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VAR

Çalışanların geçtiğimiz pazartesi aşılandıktan sonra cilt döküntüsü, uzuvlarda uyuşma ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiği, 8’inin belirli yiyecek ve ilaçlara karşı alerji geçmişi veya astım ve yüksek tansiyon gibi kronik sağlık sorunlarının olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Meydana gelen yan etkiler ile aşılar arasında bir ilişki olup olmadığının tespiti için çalışmalar başlatıldı.

TOPLAM VAKA 17 OLDU

Çalışanların sağlık durumunun normale döndüğü belirtildi.

Ülkede aşılama çalışmaları sonrası ortaya çıkan anafilaksi vakalarının toplam sayısı 17’ye ulaştı.