Geleneksel ritüelde bir araya gelen Japonlar, buzlu suya girerek dilekte bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan Teppozu Inari Tapınağı'nda ritüel düzenlendi.

Geleneksel ritüelde bir araya gelen ve maske takan Japonlar, buz bloklarının bulunduğu suya girmeden önce ısınma hareketleri yaptı.

KORONA SONLANSIN DİYE DUA ETTİLER

Isınmanın ardından katılımcılar, buzlu suya girerek sağlıkları ve koronavirüs salgınının sona ermesi için dua etti.

Japonya'da 'koronavirüs bitsin' duası ViDEO

ARINMA RİTÜELİ

Misogi olarak bilinen ve her yılın ikinci pazar günü gerçekleştirilen etkinlik, arınma amacıyla tüm vücudu yıkamayı içeriyor.

Ritüele katılanlardan Yoshiko Shibada, "Umarım yakında koronavirüs salgını durulur ve herkes özgürce hareket edebilir." dedi.