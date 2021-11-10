Japonya’da, koronavirüs destek ödemelerinde milyonlarca dolarlık hata saptandı

Koronavirüs ile mücadelede yapılan mali desteklere ilişkin hazırlanan raporda, milyonlarca dolarlık hatalı ödeme yapıldığı tespit edildi.

Japonya’da, hükümete bağlı Mali Teftiş Kurulu, devlet bütçesinden dağıtılan koronavirüs salgınıyla mücadele desteklerine yönelik raporu Başbakanlığa sundu.

Mart 2021'de sonra eren 2020 mali yılı kapsamında koronavirüs ile mücadeleye yönelik mali destek programlarını inceleyen raporda, kamu yayıncısı NHK'ye göre koronavirüs sübvanse programlarında yaklaşık 17 milyon dolarlık hatalı ödeme saptandı.

591 DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLDİ

Sübvanse programında Eylül 2021 itibarıyla 5,3 milyon dolarlık 591 dolandırıcılık, harcırah desteği programında ise 11,4 milyon dolarlık yasa dışı ödeme belirlendi.

GERİ ÖDEME TAVSİYESİNDE BULUNULDU

Raporda, hatalı ödemelere, başvuru sahiplerinin programlardan daha kolay faydalanabilmeleri için mevcut koşulların basitleştirilmesinin sebep olduğu kaydedildi.

Ödemeyi takip eden kontrollerin yetersiz geldiğine işaret edilen raporda, hükümete, para yardımı yapılanlardan geri ödeme alması tavsiyesinde bulunuldu.