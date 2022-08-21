Japonya'da koronavirüs vakaları son bir günde 255 bine yükseldi

Japonya'da 10 Ağustos'ta aşılan günlük 250 bin vaka sınırı bir hafta içerisinde kendi rekorunu kırarak 255 bini geçti.

Japonya'da son bir günde yaşanan vaka sayısı kendi rekorunu tazeledi. 21 eyalette şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı gözlemlendi.

Tokyo'da 27 bin 453, Oska'da ise 24 bin 323 virüs vakası görüldü.

Vaka sayısı 255 bin 534

Sağlık Çalışma ve Refah Bakalığı'nın (MHLW) verilerine göre, son bir gün içerisinde koronavirüs vaka sayısı 255 bin 534 oldu.

Rekorda bulaş oranı yüksek olan Omicron'un BA.4 varyantının hızlı yayılmasına etklili olduğu vurgulandı.

Japonya'da toplam vaka sayısı 16,4 milyon

Son verilere göre ülke genelinde toplam vaka sayısı 16 milyon 465 bin 626'ya yükseldi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate toplam 36 bin 302'ye yükseldi.

İlk vaka Ocak 2020'de görülen Japonya'da 14 Temmuz'da 10 milyon, 11 Ağustos'ta ise 15 milyon sınırını aştı.