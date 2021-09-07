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    Japonya'da koronavirüse karşı OHAL'in süresi uzatıldı

    Japonya hükümeti, vaka artışı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya karar verdi.
    • AA
    • 07.09.2021 - 06:14
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    Japonya'da koronavirüse karşı OHAL'in süresi uzatıldı

    Japonya'da koronavirüse karşı uygulanan ve 12 Eylül'de sona ermesi planlanan OHAL'in süresi üç hafta uzatılacak.

    Buna göre, Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve koronavirüs Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşecek.

    OLİMPİYATLAR VAKA SAYISINI ARTIRDI

    Uygulamanın uzatıldığına yönelik son kararı Başbakan Suga, hükümete bağlı Koronavirüs Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası açıklayacak.

    Halihazırda OHAL, Tokyo ve Osaka metropolleri dahil ülke geneli 21 eyalette uygulanıyor.

    Ulusal basında, 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlar'ın başkent Tokyo'daki vaka oranlarını artırdığı kaydedildi.

    Turnuvalarda, Japonya içinden ve dışından müsabakalarda yarışmak için 15 bin sporcunun başkent bölgesinde bir araya geldiği, bunun vaka oranlarını yükselttiği belirtildi.

    Japonya da koronavirüse karşı OHAL in süresi uzatıldı #1

    JAPONYA'NIN KORONA TABLOSU

    Japonya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 583 bin 447’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 412’ye yükseldi.

    Ülke genelinde 2 bin 198 kişi yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi görüyor.

    Japonya da koronavirüse karşı OHAL in süresi uzatıldı #2

    Japonya da koronavirüse karşı OHAL in süresi uzatıldı #3

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