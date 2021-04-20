Japonya’da koronavirüsü 5 dakikada tespit eden test geliştirildi

Santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile koronavirüsü 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirildi.

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ederken, Japonya’da koronavirüsün tespit edilmesi noktasında yapılan çalışmalar sonuç verdi.

RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsü tespit eden yeni bir yöntem buldu.

Bulunan yeni yöntemde test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip, mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levha üzerine konuluyor.

ETRAFA IŞIK YAYILIYOR

Cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor ve üzerine konulan bir numunede, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.

Bu yeni yöntem ile mikro odalar vasıtasıyla küçük miktardaki virüsler 5 dakika içerisinde tespit edilebiliyor.

SAĞLIK KURUMLARINCA KULLANILABİLİR

Baş araştırmacılarından Rikiya Watanabe, metodun basit ve hızlı olduğunu karışık süreçler içermediğini söyleyerek, ticarileştirilmesi halinde sağlık kurumlarınca kullanılabileceğinin altını çizdi.