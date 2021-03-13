Japonya'da koronavirüsün farklı mutasyonu çıktı

Filipnler'den gelen bir yolcuda koronavirüsün farklı bir mutasyonu keşfedildi.

Japonya’da Şubat ayında Filipinler'den dönen bir yolcuda, koronavirüsün farklı bir mutasyonuna rastlandı.

Rastlanılan mutasyonun ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da keşfedilenlerden farklı özellikler taşıdığı belirtildi.

BENZER RİSK OLUŞTURUYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bilinen mutasyonlarla benzer bir risk oluşturduğu aktarıldı.

SEMPTOM GÖSTERMEDİ

60'lı yaşlardaki erkek yolcunun 25 Şubat'ta Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'na vardığı ancak semptom göstermediği, havalimanı karantinasında yapılan testte pozitif sonuç verdiği ifade edildi.

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacı ile sınır güvenliğine dikkat çeken Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), yeni türün Japonya'da yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere genetik incelemelere başladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

NIID'den yapılan açıklamada, tespit edilen mutasyonun Filipinler'deki son koronavirüs dalgasının nedeni olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.

“FARK EDİLMEDEN YAYILIYOR”

Ayrıca, virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısı yapıldı.

Genetik farklılıklar barındıran mutasyonun endişe verici koronavirüs mutasyonları ile benzer kabul edilebileceği ifade edildi.

“YENİ MUTASYON TÜRÜ” KRİTERLERİNİ TAŞIMIYOR

NIID, hakkında yeterli veri olmamasından dolayı, söz konusu mutasyonun "yeni mutasyon türü" olma kriterlerini karşılamadığının altını çizdi.