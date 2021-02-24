Japonya'da koronavirüsün yayılma şekli görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün nasıl yayıldığı belirlendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi.

MASKE ENGEL OLAMADI

Araştırmacıların duman ve lazer tekniklerini kullanarak elde ettikleri görüntülerde, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını tespit etti.

Koronavirüsün yayılma şekli VİDEO