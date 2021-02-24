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    Japonya'da koronavirüsün yayılma şekli görüntülendi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün nasıl yayıldığı belirlendi.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 08:40
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    Japonya'da koronavirüsün yayılma şekli görüntülendi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi.

    MASKE ENGEL OLAMADI

    Araştırmacıların duman ve lazer tekniklerini kullanarak elde ettikleri görüntülerde, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını tespit etti.

    Japonya da koronavirüsün yayılma şekli görüntülendi #1

    Japonya da koronavirüsün yayılma şekli görüntülendi #2

    Koronavirüsün yayılma şekli VİDEO

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