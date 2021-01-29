Japonya'da koronaya karşı 183,8 milyar dolarlık üçüncü ek bütçe yasalaştı

Japonya parlamentosu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 19,18 trilyon yenlik (183,8 milyar dolar) mevcut mali yılın üçüncü ek bütçesini onayladı.

Japonya Temsilciler Meclisinden (Şuugiin) 26 Ocak'ta geçen ve koronavirüs ile mücadele önlemlerinin finanse edilmesini kapsayan 19,18 trilyon yen (183,8 milyar dolar) değerindeki ek bütçe taslağı Danışman Meclisinde (Sangiin) onaylanarak yasalaştı.

RESTORANLARA MALİ DESTEK VE HASTANELERİN YATAK KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİ 41,7 MİLYAR DOLAR

Tedbirler kapsamında işletme saatlerini daraltan restoran ve barlara mali destek verilmesi ile sağlık kurumlarının yatak kapasitelerinin artırılması için 4,36 trilyon yen (41,7 milyar dolar) tahsis edilecek.

TURİZM SEKTÖRÜNE 9,8 MİLYAR DOLAR

Salgının etkisi altına aldığı turizm sektörüne verilecek 1,03 trilyon yen (9,8 milyar dolar) destek kapsamında iç turizmi teşvik eden kupon kampanyalarının süresi haziran sonuna uzatılacak.

Hükümetin 2050’ye kadar "net 0 karbon emisyonu" hedefini yakalaması için yeşil teknoloji geliştirecek firmaların desteklenmesi kapsamında yeni fon kurulmasına 2 trilyon yen (19,1 milyar dolar) ayrılacak.

Öte yandan Şuugiin’de müzakere edilen, nisanda başlayacak 2021 mali yılının 106,61 trilyon yen (1,02 trilyon dolar) değerindeki rekor bütçesinin, mart sonuna kadar Sangiin’de onay alması bekleniyor.