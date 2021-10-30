Japonya'da koronaya karşı 82 milyon maske üretildi

Japonya'da üretilen 82 milyon maskenin kullanılmadığı ve depolarda bekletildiği öğrenildi. Maskelerin vergi mükelleflerine 11,5 milyar yene (101 milyon dolar) mal olduğu belirtildi.

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs salgını, maske kullanımını hayatımıza dahil etti.

Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmezi haline gelirken, Japonya'da ise 82 milyon maske üretildiği öğrenildi.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, 2012-20 dönemi Başbakanı Abe Şinzo'nun ismiyle anılan "Abenomask" maskelerinin depolarda bekletildiğini söyledi.

Maskelere ilişkin konuşan sekreter yardımcısı, depolarda bekletilmesinin ne kadara mal olduğunu açıkladı.

HESAP HATASI İDDİALARINI REDETTİ

İsozaki, Kovid-19'a karşı tedarik edilen yaklaşık 82 milyon maskenin fazlalık olduğunu söyledi.

"Hesap hatası" iddialarını reddeden İsozaki, "Tedarik sıkıntısının yaşandığı geçen yıl salgına karşı bu plan etkiliydi." dedi.

İsozaki, fazlalık maskelerin kullanımına yönelik kararı hükümetin vereceğini belirtti.

MASKELERİN MALİYETİ

Kyodo ajansı, 82 milyon maskenin vergi mükelleflerine 11,5 milyar yene (101 milyon dolar), depolarda bekletilmesinin ise 600 milyon yene (5,2 milyon dolar) mal olduğunu aktardı.

Eski Başbakan Abe döneminde oturum kaydına göre her haneye iki adet dağıtılan maskeler, kamuoyunda "dar, küçük ve evlere geç ulaştığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.