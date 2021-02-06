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    Japonya’da kuş gribi alarmı

    Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 18:50
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    Japonya’da kuş gribi alarmı

     

    Dünya koronavirüs salgını ile savaşırken birçok ülkede farklı salgın türleri ile de mücadele ediliyor.

    Japonya'da da kuş gribi tespit edildi.

    410 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

    Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

    Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

    Japonya’da kuş gribi alarmı #1

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