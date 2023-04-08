Japonya'da kuş gribi: Öldürülen tavukları gömecek yer kalmadı Japonya'da kümes hayvanlarında etkili olan kuş gribi salgınında, ekimden bu yana kuş gribi nedeniyle 17 milyondan fazla tavuk öldürülürken, tavukları gömecek alan kalmadı.

AA & Ensonhaber

Japon kamu yayımcısı NHK'nın bildirdiğine göre, ülkenin 26 vilayetinin 16'sında kuş gribine yakalandığı için öldürülen tavukları gömecek alan kalmadı.

Yerel yetkililer ve çiftlik sahiplerinin salgının büyümesini engellemek için hayvanları öldürerek gömdüğü ülkede, tavukları gömecek alan kalmadığı için salgınla mücadele çabalarının sekteye uğradığı aktarıldı.

17 milyon tavuk öldürüldü

Japonya son aylarda ülkenin birçok bölgesinde baş gösteren kuş gribi salgınıyla mücadele ediyor. Salgın beyaz et tedariği üzerinde ciddi baskı yaratırken, yumurta fiyatlarında da tırmanış yaşanıyor.

Sadece bu sezon 17 milyon tavuğun öldürüldüğü Japonya'da bu rakamın bir rekor olduğu belirtildi. Son rekor 9,9 milyon tavuğun kuş gribi nedeniyle öldürüldüğü 2020 mali yılına aitti.

Küresel yem fiyatları iki katına çıktı

Hollanda merkezli Rabobank, bu ay yayınladığı raporda küresel yumurta fiyatlarının 2023'ün ilk çeyreğinde tarihi rekor seviyelerine ulaştığına dikkat çekmiş ve birçok ülkede görülen kuş gribiyle yüksek yem fiyatlarını buna gerekçe olarak göstermişti.

2020'nin ortalarında 2022'nin ortalarına kadar olan süreçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle küresel yem fiyatları iki katına çıkmıştı.

Rabobank'ın kıdemli analisti Nan-Dirk Mulder konuyla ilgili olarak, "Küresel fiyatlar 2007'ye kıyasla 2,5 kat daha yüksek ve geçen yıldan bu yana yüzde 100 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Yumurta fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'da 1,8 dolara ulaşan yumurta fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, Rabobank raporunda "Tayland, Filipinler, İsrail, Yeni Zelanda, Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika ve Arjantin'de de benzer şekilde rekor fiyatlar görülüyor" dendi.