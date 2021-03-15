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    Japonya’da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı

    Japonya’nın Tochigi eyaletinde kuş gribi salgınının tespit edildiği bir tavuk çiftliğinde 77 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 09:08
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    Japonya’da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı

    Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını bu kez Japonya'nın Tochigi eyaletinde doğrulandı.

    Yerel otoritelerden yapılan açıklamada Haga kasabasındaki bir tavuk çiftliğinde son derece bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakalarının tespit edildiği bildirildi.

    18'İNCİ EYALET

    Tochigi böylece geçen Kasım ayından bu yana salgın görülen 18'inci Japon eyaleti olurken, tesisteki 77 bin tavuğun itlafına başlandığı öğrenildi. Salgından etkilenen çiftliğin 3 kilometre yarı çapında bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi.

    Japonya’da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı #1

    REKOR SAYIDA HAYVAN İTLAF EDİLDİ

    2018 yılından bu yana Japonya’da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış, yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de destek vermişti.

    Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

    Japonya’da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı #2

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