Japonya'da marketteki kasiyere tüküren şahıs tutuklandı

Korona tedbirleri kapsamında marketteki plastik bariyerin arkasındaki kadına tüküren şüpheli tutuklanırken, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim." diyerek ifade verdi.

Koronavirüs vakalarının tüm dünyada görülmesinin ardından tedbirler alınmaya devam ediyor.

Market, eczane gibi insanların yoğun olduğu yerlerde koruma mesafesine dikkat ediliyor.

KASİYERE TÜKÜRDÜ, TUTUKLANDI

Japonya'nın Hyogo Eyaleti'ndeki Awaji şehrinde bulunan bir markette ülkedeki ticari işletmelerin müşteri ile kasiyer arasındaki teması azaltmak amaçlı kullandığı plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, koronavirüsten korunmak için mi?" diye soran 72 yaşındaki erkek şüphelinin, 24 yaşındaki kadın kasiyere tükürdüğü belirtildi.

Plastik bariyer nedeniyle şahsın tükürmesi genç kadına denk gelmezken, olayın ardından şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

"EĞLENCE AMAÇLI YAPMIŞTIM"

Polise verdiği ifadede suçlamaları kabul eden şahsın, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim. Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği belirtildi.