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- Japonya'da marketteki kasiyere tüküren şahıs tutuklandı
Japonya'da marketteki kasiyere tüküren şahıs tutuklandı
- İHA
- 15.05.2020 - 10:15
Koronavirüs vakalarının tüm dünyada görülmesinin ardından tedbirler alınmaya devam ediyor.
Market, eczane gibi insanların yoğun olduğu yerlerde koruma mesafesine dikkat ediliyor.
KASİYERE TÜKÜRDÜ, TUTUKLANDI
Japonya'nın Hyogo Eyaleti'ndeki Awaji şehrinde bulunan bir markette ülkedeki ticari işletmelerin müşteri ile kasiyer arasındaki teması azaltmak amaçlı kullandığı plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, koronavirüsten korunmak için mi?" diye soran 72 yaşındaki erkek şüphelinin, 24 yaşındaki kadın kasiyere tükürdüğü belirtildi.
Plastik bariyer nedeniyle şahsın tükürmesi genç kadına denk gelmezken, olayın ardından şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
"EĞLENCE AMAÇLI YAPMIŞTIM"
Polise verdiği ifadede suçlamaları kabul eden şahsın, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim. Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği belirtildi.