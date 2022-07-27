Japonya'da maymun saldırıları arttı

Yamaguchi şehrinde, 8 Temmuz'dan bu yana maymunların 58 kişiye saldırması üzerine polis alarma geçti. Güvenlik güçleri sakinleştirici silah kullanmaya başladı.

Japonya'nın gündeminde maymun saldırıları var...

Makak türü maymunlar, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Yamaguchi'de adeta terör estiriyor.

Maymunların şehirde bebekleri kaçırmaya çalışması, insanları ısırması ve gizlice anaokullarına girmesinin ardından şehir alarma geçti.

Japon polisinin, bölge sakinlerini korkutan yabani maymun saldırılarını durdurmak için sakinleştirici silahlara yöneleceği belirtildi.

58 kişiye saldırdılar

Yamaguchi kent yetkilisi, 8 Temmuz'dan bu yana 58 kişiye saldırdığını duyurdu.

Maymunların yemekle ilgilenmediğini ve genellikle bebekleri ve yaşlıları hedef aldığı bildirildi.

Yemekle ilgilenmiyorlar

Yetki makamlardan, maymunları sakinleştirici silahla yakalamak üzere belediye tarafından özel bir ekip kurulduğu ancak maymunların yemekle ilgilenmediği ve onlar için kurulan tuzakların işe yaramadığı bilgisi paylaşıldı.

Maymun saldırısına uğrayan kişilerde ciddi yaralanma görülmediği ancak hastaneye gitmeleri gerektiği aktarıldı.

"Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı"

Yamaguchi sakinlerden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, kısa sürede bu kadar çok saldırı yaşanmasının nadir olarak görüldüğünü belirterek, "Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşlılar ve yetişkin erkekler de hedef alındı." ifadesini kullandı.

"Yakalanmaya başladıktan sonra daha fazla saldırdılar"

Dün, 49 santimetre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir erkek maymun, sakinleştirici tabancayla yakalanarak uyutuldu.

Yetkililer, maymunların yakalanmaya başladıktan sonra daha fazla saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Sayılarının hızla artması insanlarla çatışmayı tetikledi

Bir zamanlar nesilleri tehdit altında olan ve son yıllarda sayıları giderek artan Japon makakları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "en az endişe veren" tür olarak listelenmişti.

Yamagata Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Japon makaklarının sayılarının hızla artması insanlarla aralarındaki "çatışmayı" tetikledi.