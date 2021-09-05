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    Japonya'da Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı toplatılacak

    Japonya'da içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi 1,6 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı toplatacak.
    • AA
    • 05.09.2021 - 07:16
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    Japonya'da Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı toplatılacak

    ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

    1.6 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI TOPLATILACAK

    Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1.6 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı geri toplatılacak.

    Japonya da Moderna nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı toplatılacak #1

    BAZI ŞİŞECİKLERDE YABANCI MADDE BULUNDU

    Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

    Japonya da Moderna nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı toplatılacak #2

    İSPANYA'DA ÜRETİLMİŞTİ

    Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

    Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

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