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    Japonya’da Nanmadol Tayfunu: Can kaybı 4’e yükseldi

    Japonya'da etkisini gösteren Nanmadol Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.
    • 22.09.2022 - 22:58
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    Japonya’da Nanmadol Tayfunu: Can kaybı 4’e yükseldi

    Japonya’da geçtiğimiz günlerde etkisi gösteren Nanmadol Tayfunu’nda bilanço ağırlaştı. Hiroşima eyaletinde yer alan Hatsukaichi şehrinde kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişinin bölgedeki bir nehir yatağında ölü olarak bulunması ile ölü sayısı 4’e yükseldi.

    Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroshima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle en az 122 kişi yaralanmıştı.

    Hayatı felç etti

    Japonya’da 5 gün boyunca ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren Nanmadol Tayfunu hayatı olumsuz etkilemiş, şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 2 bin 642 uçuş iptal edilmişti. Kyushu, Shikoku ve Chugoku başta olmak üzere birçok bölgede cep telefonu şebekelerinde kesintiler yaşandığı kaydedilirken, ülke genelinde 350 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmıştı.

    Japonya’da Nanmadol Tayfunu: Can kaybı 4’e yükseldi #1

    Japonya’da Nanmadol Tayfunu: Can kaybı 4’e yükseldi #2


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