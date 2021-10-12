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    Japonya'da nüfusun yüzde 64'ü çift doz aşılandı

    Koronavirüse karşı aylardır aşı kampanyasını sürdürmeye devam eden Japonya'da, nüfusun yüzde 64'ünün çift doz aşılandığı bildirildi.
    • AA
    • 12.10.2021 - 05:31
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    Japonya'da nüfusun yüzde 64'ü çift doz aşılandı

    Japonya'da koronavirüse karşı aşı verileri güncellendi.

    Nüfusun yüzde 64,3'ünün, koronavirüse karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

    Buna göre, 11 Ekim itibarıyla ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 73,6'sına denk gelen yaklaşık 93,1 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

    Nüfusun yüzde 64,3'üne tekabül eden yaklaşık 81,4 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.

    Japonya da nüfusun yüzde 64 ü çift doz aşılandı #1

    8 AY ÖNCE AŞI KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

    65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 90,9 bir doz, yüzde 89,8'i çift doz aşılandı.

    Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını, bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

    126 milyon nüfuslu Japonya'da, kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

    Japonya da nüfusun yüzde 64 ü çift doz aşılandı #2

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