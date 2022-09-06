Japonya’da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü

Okula götürülmesi için servis aracına binen 6 çocuktan 1'i serviste unutuldu. Öğle saatlerinde dönüş yoluna geçmek için aracın başına gelen okul personeli, küçük kız çocuğunu baygın halde buldu.

Okul servisindeki ihmalkarlık bir can daha aldı...

Japonya'nın Makinohara kentindeki anaokul servisi, sabah 08.50'de 6 çocuğu ve müdürü okula ulaştırdı.

Bu sırada 3 yaşındaki kız çocuğu araçta unutuldu.

Yüksek ateş belirtisiyle hastaneye kaldırıldı

Dönüş yolu için saat 14.10 sıralarında servise gelen okul personeli, çocuğu baygın halde buldu.

Yüksek ateş belirtisi ile hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi

Öte yandan bölgede hava sıcaklığının 30.5 derece olduğu belirtilirken, öğrencinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, olayın yaşandığı anaokulunda ihmal şüphesiyle bugün arama yaptı.

Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl benzer olay yaşandı

Ülkenin Fukuoka eyaletinde geçtiğimiz yıl benzer bir ihmal yaşanmış, 5 yaşındaki bir çocuk kilitli anaokulu servisinde yaklaşık 9 saat unutulduktan sonra sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülkede infiale neden olan olayın ardından hükümet, yerel yönetimlere tedbirlerin artırılması talimatı vermişti.



