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- Japonya’da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
Japonya’da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
- 06.09.2022 - 11:07
- Güncelleme : 06.09.2022 - 11:29
Okul servisindeki ihmalkarlık bir can daha aldı...
Japonya'nın Makinohara kentindeki anaokul servisi, sabah 08.50'de 6 çocuğu ve müdürü okula ulaştırdı.
Bu sırada 3 yaşındaki kız çocuğu araçta unutuldu.
Yüksek ateş belirtisiyle hastaneye kaldırıldı
Dönüş yolu için saat 14.10 sıralarında servise gelen okul personeli, çocuğu baygın halde buldu.
Yüksek ateş belirtisi ile hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi
Öte yandan bölgede hava sıcaklığının 30.5 derece olduğu belirtilirken, öğrencinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, olayın yaşandığı anaokulunda ihmal şüphesiyle bugün arama yaptı.
Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl benzer olay yaşandı
Ülkenin Fukuoka eyaletinde geçtiğimiz yıl benzer bir ihmal yaşanmış, 5 yaşındaki bir çocuk kilitli anaokulu servisinde yaklaşık 9 saat unutulduktan sonra sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede infiale neden olan olayın ardından hükümet, yerel yönetimlere tedbirlerin artırılması talimatı vermişti.