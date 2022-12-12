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    Japonya'da ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı

    87 yaşındaki babasının ölümünü yetkililerden gizleyen ve emekli maaşını almayı sürdürmek adına evinde saklayan şahıs, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    • 12.12.2022 - 09:11
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    Japonya'da ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı

    Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yerel kaynaklara göre, tahliye bildirimi yapmak isteyen bir kamu görevlisi gittiği evde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

    Polis ekipleri harekete geçti

    Neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedini fark eden görevli, durumdan şüphelendi.

    Ardından durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından 53 yaşındaki şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı.

    Ölen babasını evinde sakladı

    Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğunu belirttiği öğrenildi. 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın da emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediğini açıkladı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; Kanaya'nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

    Japonya da ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı #1


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