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    Japonya'da Omicron vakaları 32'ye çıktı

    Ülkeye giriş yapan 15 yolcuda yeni varyant tespit edildi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 08:07
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    Japonya'da Omicron vakaları 32'ye çıktı

    Japonya'da koronavirüsün Omicron varyantı görülen kişi sayısı artıyor.

    Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 15 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

    TOPLAM SAYI 32

    Yolcuların ABD, Almanya ve İngiltere'ye seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

    Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 32'ye çıkmış oldu.

    Japonya da Omicron vakaları 32 ye çıktı #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Ülkede koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 729 bin 575’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 388’e yükseldi.

    Ülke genelinde 27 kişi yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi görüyor.

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