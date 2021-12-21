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    Japonya'da Omicron vakaları 82'ye çıktı

    Ülkeye giriş yapan 14 yolcuda koronavirüsün yeni varyantı tespit edildi.
    • AA
    • 21.12.2021 - 07:47
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    Japonya'da Omicron vakaları 82'ye çıktı

    Doğu Asya ülkesinde Omicron vakaları artıyor.

    Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 14 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

    KARANTİNAYA ALINACAKLAR

    Yaşları 10 ile 60 arasında değişen bu yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda ile Osaka'daki Kansai havalimanlarında tespit edildi.

    Yolcuların ABD, İngiltere, Güney Sudan'a seyahat öyküsünün bulunduğu ve karantina koşullarına tabi tutulacakları bildirildi.

    OMICRON GÖRÜLEN EYALETLER

    Ayrıca başkent Tokyo, Okinawa ve Gunma eyaletlerinde birer Omicron varyantı vakası saptandı.

    Japonya da Omicron vakaları 82 ye çıktı #1

    TOPLAM VAKA 82

    Böylelikle Japonya'da Omicron varyantında vaka sayısı toplamda 82'ye çıkmış oldu.

    Japonya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 730 bin 473’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 392’ye yükseldi.

    Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi görüyor.

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