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İHA

Japonya, 3 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor.

23 Mart tarihinde Ehime ve Okayama eyaletlerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor...

Yapılan tüm çalışmalara rağmen alevler hala söndürülemedi.

214 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan yangın, 214 hektarlık alanı küle çevirdi.

553 hanede yaşayan bin 79 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle en az 191 kişinin geçici barınaklarda kaldığı aktarıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Shikoku Elektrik Dağıtım Şirketi ise 16 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Okayama eyaletindeki Minami bölgesinde çıkan yangın da tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.

Yanan ormanlık alanın boyutunun 300 hektara ulaştığı bildirilirken, 6 yapının hasar gördüğü kaydedildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Söndürme çalışmalarının her iki eyalette de Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan orman yangını, 12 günde kontrol altına alınabilmişti. Bir kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olan yangın, 2 bin 900 hektarlık alanı küle çevirmişti.