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- Japonya'da parktan kaçırdığı çocuğa, erkek arkadaşı tecavüz etti
Japonya'da parktan kaçırdığı çocuğa, erkek arkadaşı tecavüz etti
- Haber Merkezi
- 30.08.2022 - 09:08
- Güncelleme : 30.08.2022 - 09:39
Japonya'dan kan donduran bir olay yankılandı.
Yaşanan vahşi olayda, 28 yaşındaki Veronika Khomchuk isimli kadın, erkek arkadaşı için akılalmaz bir olay gerçekleştirdi.
Erkek arkadaşı için kız çocuğu kaçırdı
Parka giden kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesi için 7 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı.
Eve getirilen minik kız, 46 yaşındaki Andrey Komaritsky tarafından tecavüze uğradı.
Tecavüz edip camdan aşağı attı
Korkunç olay sonrasında küçük kıza tecavüzde bulunan vahşi, onu ikinci kat penceresinden aşağı attı.
Zemine çakılan minik beden ağır yaralandı.
Küçük kızın pencereden düştüğünü gören insanlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Küçük kızın durumu ağır
Olay adresine yönelen ekipler, küçük kızı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaralının hayati durumunun kritik olduğu bildirildi.
Vahşi olayı gerçekleştiren Andrey ise gözaltına alındı.