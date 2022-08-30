Haberler

Dünya Haberleri

Japonya'da parktan kaçırdığı çocuğa, erkek arkadaşı tecavüz etti

Japonya'da parktan kaçırdığı çocuğa, erkek arkadaşı tecavüz etti

Erkek arkadaşının tecavüz etmesi için harekete geçen kadın, oyun alanından 7 yaşında bir kız çocuğu kaçırdı. Evde tecavüze uğrayan minik kız, olay sonrasında 2'nci kat camından atıldı.