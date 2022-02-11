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- Japonya'da Pfizer üretimi olan Paxlovid'e kullanım izni
Japonya'da Pfizer üretimi olan Paxlovid'e kullanım izni
Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi koronavirüs ilacı 'Paxlovid'e acil kullanım izni verdi. İlacın sağlık kurumlarına ilk teslimatı hafta başında olacak.
- AA
- 11.02.2022 - 09:05
Japonya Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Koronavirüs Danışman Heyeti’nin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan "Paxlovid" haplarına onay verdi.
Nirmatrelvir ve Ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan “Paxlovid” ilacı, hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.
İLK TESLİMAT HAFTA BAŞI
Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda "Paxlovid" tedarik edeceğini aktardı.
Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatlara hafta başında başlayacağını söyledi.
İKİNCİ AĞIZ YOLLU İLAÇ
"Paxlovid", Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.
Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen “Molnupiravir” ilacına resmi kullanım onayı vermişti.