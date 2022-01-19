Japonya’da postacı, üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe attı

Japonya’da postacı, üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe attı

20 yaşındaki bir postacının, üşendiği gerekçesiyle 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeden çöpe attığı tespit edildi.

Japonya'nın Osaka eyaletinin Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı.

Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak'ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi.

"İŞİM YORUCU"

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirtti. Postacı üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

AŞI BİLETLERİNİ DE ÇÖPE ATTI

Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından koronavirüse karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi.

EVİNDEN 4 BİN ADET GÖNDERİ ÇIKTI

Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.