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    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı

    Suikast sonucu ölen eski Japon Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenecek devlet töreni, önce protesto edildi ardından 4 bini aşkın misafirin katılımıyla gerçekleştirildi.
    • 27.09.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:05
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    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı

    2012-2020 döneminde görev yapan Japon Başbakan Abe Şinzo, 8 Temmuz'da suikast sonucu öldürüldü.

    Şinzo’nun uğradığı suikastın ülke genelinde yankıları devam ederken; Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı 12 Temmuz'daki özel merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Abe Şinzo için devlet töreni düzenlenmesi kararı aldı.

    Halk tören günü protesto gösterisi düzenledi

    Ülkede, masrafları nedeniyle devlet töreni kararının Meclis müzakeresi olmaksızın alınması eleştirilirken, halk tören günü protesto gösterisi düzenledi.

    Merasimin düzenleneceği başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" yakınlarındaki Kudanshita semtine yürüyen protestocular, "devlet törenine hayır" şeklinde bağırdı.

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    Merasim masrafı 11 milyon doları aşacak

    İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan" yakınındaki gösteri için emniyet mensupları, geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Hükümetin son açıklamasına göre, merasim masrafı 11 milyon doları aşacak.

    Yurt dışından katılacak yabancı delegasyonların ağırlanması, tören güvenliği, ekipman ve depo kiraları masrafları dikkat çekiyor.

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    Protestolara rağmen düzenlendi

    Tüm protestolara rağmen Japon hükümeti, “en uzun süre başbakan” unvanlı Abe Şinzo için devlet cenaze töreni düzenledi.

    Törene, resmi statüdeki 4 bini aşkın yerli ve yabancı misafir kabul edildi.

    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı #3

    En son 1967'de tören yapıldı

    Japon siyasi tarihinde en son, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de resmi cenaze töreni düzenlenmişti.

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    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı
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    Japonya’da protesto edilen cenaze töreni yapıldı

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