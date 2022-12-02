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    Japonya'da savaş uçağı iniş takımlarının üzerine çöktü

    Okinawa ilçesinde arıza nedeniyle acil iniş yapan F-35B uçağının iniş takımlarının üzerine çökmesi sonucu uçağın burun kısmı zarar gördü.
    • 02.12.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:56
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    Japonya'da savaş uçağı iniş takımlarının üzerine çöktü

    Dün Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki Kadena Hava Üssü’nde, panik anları yaşandı.

    Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.

    Pilotu itfaiye ekipleri çıkardı

    Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

    Kısa pistlerde tercih ediliyor

    F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.

    Japonya da savaş uçağı iniş takımlarının üzerine çöktü #1

    Japonya da savaş uçağı iniş takımlarının üzerine çöktü #2


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