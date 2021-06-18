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Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı

Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı

Şehir merkezine inen ayının yakalanması için güvenlik güçleri seferber oldu. Çalışmalara helikopter ile havadan destek verildi. Ayı, vurularak etkisiz hale getirildi.