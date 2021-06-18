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    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı

    Şehir merkezine inen ayının yakalanması için güvenlik güçleri seferber oldu. Çalışmalara helikopter ile havadan destek verildi. Ayı, vurularak etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 13:07
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    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı

    Japonya'nın Sapporo şehrine inen ayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

    Bölgeye sevk edilen ekiplerin yanı sıra arama çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi.

    Sokaklarda kaçan ayıyı gören vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaralandı.

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, yaralananlardan birinin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olduğunu açıkladı.

    Kato, "Yararlananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı VİDEO

    KAMERALARA YANSIDI

    Ayının kaçtığı dakikalar, kameralara yansıdı.

    Görüntülerde ayının, bir SDF üssüne giderek kışla girişindeki askerlere saldırdığı görüldü.

    Ayı, bölgeye gönderilen avcılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Japonya Ayı ve Orman Derneği, aç kalan boz ayıların şehir merkezlerine inebileceğini hatırlatarak dikkatli olma çağrısında bulundu

    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı #1

    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı #2

    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı #3

    Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı #4

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