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- Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı
Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı
- İHA
- 18.06.2021 - 12:56
- Güncelleme : 18.06.2021 - 13:07
Japonya'nın Sapporo şehrine inen ayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin yanı sıra arama çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi.
Sokaklarda kaçan ayıyı gören vatandaşlar, büyük korku yaşadı.
4 KİŞİ YARALANDI
Ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaralandı.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, yaralananlardan birinin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olduğunu açıkladı.
Kato, "Yararlananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Japonya’da şehir merkezine inen ayı, vatandaşlara saldırdı VİDEO
KAMERALARA YANSIDI
Ayının kaçtığı dakikalar, kameralara yansıdı.
Görüntülerde ayının, bir SDF üssüne giderek kışla girişindeki askerlere saldırdığı görüldü.
Ayı, bölgeye gönderilen avcılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Japonya Ayı ve Orman Derneği, aç kalan boz ayıların şehir merkezlerine inebileceğini hatırlatarak dikkatli olma çağrısında bulundu