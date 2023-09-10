Japonya'da sel felaketi 3 can aldı 8 Eylül'den bu yana şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybederken, bin 200 bina sular altında kaldı.

İHA Japonya sel felaketiyle mücadele veriyor. 8 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin bilançosu netleşmeye başladı. Sel 3 can aldı Yetkililerden edinilen bilgilere göre, İbaraki eyaletindeki Kitaibaraki ve Hitachiota şehirlerinde sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Chiba eyaletindeki Otaki kasabasında ise hasar tespiti yapan bir polisin çatıdan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. "Can kaybı artabilir" Fukushima eyaletinde toplam bin 200 binanın sular altında kalırken, İbaraki eyaletinde 157, Chiba eyaletinde ise 37 bölgede heyelan meydana geldi. Arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, can kaybı sayısının ise artabileceği kaydedildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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