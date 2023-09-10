Japonya'da sel felaketi 3 can aldı

İHA
Japonya sel felaketiyle mücadele veriyor.
8 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin bilançosu netleşmeye başladı.
Sel 3 can aldı
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, İbaraki eyaletindeki Kitaibaraki ve Hitachiota şehirlerinde sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Chiba eyaletindeki Otaki kasabasında ise hasar tespiti yapan bir polisin çatıdan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
"Can kaybı artabilir"
Fukushima eyaletinde toplam bin 200 binanın sular altında kalırken, İbaraki eyaletinde 157, Chiba eyaletinde ise 37 bölgede heyelan meydana geldi.
Arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, can kaybı sayısının ise artabileceği kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)