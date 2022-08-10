Yaklaşık 1 aydır aşırı sıcak havanın etkili olduğu ülkede, termometreler 38 dereceyi bulurken, sıcak çarpması kaynaklı 5 kişinin öldüğü ve 7 bin 218 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Japonya'da, uzmanların 'Sıcak çarpması' olarak adlandırdığı hastalık hali can alıyor.

Yaklaşık bir aydır aşırı sıcakların etki altına aldığı Japonya'da, yapılan açıklamaya göre sıcaklar önümüzdeki haftaya dek sürecek.

Termometreler Tokyo'da hava sıcaklığı 38 dereceyi gösterirken, çevre ve diğer bölgelerde ise 34 ve üzeri dereceler gözlemlendi.

Sıcak havadan 1 haftada 5 kişi öldü

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

7 bin 218 kişiyi sıcak çarptı

Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi, sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.

Japonya'da sıcak çarpması sonucu 5 kişi öldü VİDEO



Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.