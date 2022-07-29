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    Japonya’da şiddetli yağış: 310 bin hane elektriksiz kaldı

    Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 310 bin hane elektriksiz kalırken, sel baskınlarına karşı halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.
    • 29.07.2022 - 01:09
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    Japonya’da şiddetli yağış: 310 bin hane elektriksiz kaldı

    Japonya’nın farklı kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etki gösteren şiddetli yağışlar bugün ülkenin Gunma, Tochigi ve Saitama eyaletlerini vurdu.

    310 bin hanenin elektrği kesildi

    Yıldırım, toprak kayması ve sağanak yağış nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 310 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandı.

    Japonya’da şiddetli yağış: 310 bin hane elektriksiz kaldı - VİDEO

    Riskli bölgelerde yaşayanlara uyarılar

    İHA'nın aktardığına göre; Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada riskli bölgelerde yaşayan sakinlere nehir taşkınları, su baskınları, yıldırım çarpması ve şiddetli rüzgarlara karşı tetikte olma çağrısı yapılırken, sel ihtimaline karşı alt geçitler gibi düşük seviyedeki alanlarda araç sürmekten kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu. Şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini duyuran yetkililer, tahliye çağrılarına karşı güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

    Japonya’da şiddetli yağış: 310 bin hane elektriksiz kaldı #1

    1 haftadır mevsim normalleri üzerinde yaşış var

    Japonya’da yaklaşık 1 haftadır etki gösteren mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar geçtiğimiz günlerde Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi, Shimane, Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok kent merkezi sular altında kalırken, yüz binlerce kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.


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