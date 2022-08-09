Ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde doğa olayları görüldü. Yerel otoriteler, 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısında bulundu.

Japonya'da 2 haftadır yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Japonya'nın farklı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyreden yağışlar, hayatı felç etti.

Belli aralıklarla yağan yağmur, her geçen gün şiddetini artırarak Hokkaido ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede etkili oldu.

51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

Hokkaido eyaletinde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Aomori eyaletinde ise nehirler taşarken, birçok akarsuda su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Hirosaki şehrindeki 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye yağışlara bağlı olarak acil güvenlik uyarısı yapıldı.

Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı VİDEO

Vatandaşlar üst katlara çıkmaları için uyarıldı

Yerel otoriteler, riskli bölgelerde bulunan sakinleri binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı

Yağışların etki alanını genişleterek süreceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sel ve toprak kayması riskinin yanı sıra, hortum ve dolu gibi doğa olaylarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Tahliye emirlerine karşı tetikte olma çağrısı

İHA'nın aktarımına göre; öte yandan yerel otoriteler de, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları muhtemel tahliye emirlerine karşı tetikte olmaya çağırdı.