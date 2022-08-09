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    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

    Ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde doğa olayları görüldü. Yerel otoriteler, 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısında bulundu.
    • 09.08.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:10
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    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

    Japonya'da 2 haftadır yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

    Japonya'nın farklı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyreden yağışlar, hayatı felç etti.

    Belli aralıklarla yağan yağmur, her geçen gün şiddetini artırarak Hokkaido ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede etkili oldu.

    51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı

    Hokkaido eyaletinde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

    Aomori eyaletinde ise nehirler taşarken, birçok akarsuda su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

    Hirosaki şehrindeki 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye yağışlara bağlı olarak acil güvenlik uyarısı yapıldı.

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı VİDEO

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı #1

    Vatandaşlar üst katlara çıkmaları için uyarıldı

    Yerel otoriteler, riskli bölgelerde bulunan sakinleri binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyardı.

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı #2

    Meteoroloji uyardı

    Yağışların etki alanını genişleterek süreceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sel ve toprak kayması riskinin yanı sıra, hortum ve dolu gibi doğa olaylarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

    Tahliye emirlerine karşı tetikte olma çağrısı

    İHA'nın aktarımına göre; öte yandan yerel otoriteler de, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları muhtemel tahliye emirlerine karşı tetikte olmaya çağırdı.

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı #3

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı #4

    Japonya’da şiddetli yağış nedeniyle 51 bin kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı #5


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