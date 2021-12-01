Euro
15.0221
-3.25%
Dolar
13.2828
-2.84%
Altın
758.68
-2.58%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
765.000
0.48%
BTXN Coin
51.99
3.91%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Japonya'da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu

    Japonya'da teknesi alabora olan 69 yaşındaki bir adam, 22 saat açık denizde fırtınada hayatta kalma savaşı verdikten sonra kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 23:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu

    Güneybatı Kagoshima vilayetinin açıklarında 69 yaşındaki bir adam Yakushima tatil adasına doğru gidiyordu. Ancak çıkan şiddetli fırtına nedeniyle tekne alabora oldu.

    MOTOR PERVANESİNDE OTURDU

    Soğuk sularda ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adam, motor pervanesine oturarak kurtarılmayı bekledi.

    Japonya'da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu - Video

    22 SAAT SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ

    Donmamak için plastik bir örtüye sarınan adam 22 saat süreyle öylece kaldı.

    Yetkililerin bir gün sonra ulaştığı adamın hayatta kalmasının mucize olduğu belirtildi.

    Bir sahil güvenlik yetkilisi, "22 saat boyunca denizde tek başınaydı. Hayatta kalma becerilerine hayran kaldım." dedi.

    Japonya da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu #1

    Japonya da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu #2

    Japonya da teknesi alabora olan yaşlı adamın mucize kurtuluşu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir