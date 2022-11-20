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    Japonya'da 'Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi' hizmete açıldı

    Japonya'nın Nagoya kentinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar "Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesini" hizmete açtı.
    • 20.11.2022 - 23:09
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    Japonya'da 'Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi' hizmete açıldı

    Almanya'daki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının desteğiyle Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında 2 yılda inşa edilen cami için resmi açılış töreni düzenlendi.

    Açılışa Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, IGMG temsilcileri ve yerel davetliler katıldı.

    Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta konuşan Büyükelçi Güngen, cami projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını bildirdi.

    "Birlik ve dayanışma eseri"

    "Bu cami dinimizi ve milli beraberliğimizi genç nesillere taşıyacaktır" diyen Güngen, caminin Japonya'daki tüm Müslümanlara hayırlı olmasını temenni etti.

    Başkonsolos Öztürk, yapılış sürecine yakından şahit olduğu "birlik ve dayanışma eseri" caminin resmi açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Japonya da Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi hizmete açıldı #1

    "Kucaklayıcılığın timsali"

    IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ise yeni cami ve külliyenin, kent genelinde "iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının temsili ile güler yüz ve kucaklayıcılığın timsali" olacağını söyledi.

    "Hem kültürümüzü hem dinimizi tarih boyunca yaşayan milletiz." diyen Ergün, Hucurat Suresi'ndeki "tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık" kısmını okudu.

    AA'nın haberine göre, nesilleri İslam kültürüyle yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ergün, kentte yaşayan Türk vatandaşlarına ve Müslüman milletlere çocuklarını camiye getirmeleri çağrısı yaptı.

    Japonya da Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi hizmete açıldı #2

    Japon misafirlerin ağırlanması hedefleniyor

    IGMG Japonya Bölge Temsilcisi Rekabi Seyitalioğlu da "Başkentteki Tokyo Camisi gibi Tsushima Camisi'nde de her daim Japon misafirler ağırlamayı hedeflediklerini" söyledi.

    İlk ruhsatın alınmasından projenin nihayete erdirilmesine kadar Japon dostları ile Müslüman halkların dayanışma hikayesini anlatan Seyitalioğlu, sevinç göz yaşları döktü.

    Eyalet ve kent bürokrasisi ile ve Japon iş insanlarının tebrik mesajlarının okunduğu açılış programı, dua, kırmızı kurdele kesimi ve Türk mutfağından ikramlarla sona erdi.

    Japonya da Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi hizmete açıldı #3


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