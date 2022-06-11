Japon vatandaşları, geleneksel dansları ilgiyle izledi. Ayrıca Türk lezzetleri, Japonların bir diğer ilgi odağı oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo, Türkiye Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü desteği ile gerçekleştirilirken, Japonlar'dan yoğun ilgi gördü.

Tokyo'da Türkiye Festivali

Stantlarda Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulan Japonlar, geleneksel Türk müziklerini ve danslarını tanıtmayı amaçlayan konserler ve sahne şovlarını ilgiyle takip etti.

Otantik Bunka (Otantik Kültür) adlı grubun dans gösterisini dikkatle izleyen Japonlar, Türk danslarını deneme fırsatı buldu.

Japonya'da Türkiye Festivali düzenlendi ViDEO

Beğeni topladı

Orta Asya müziklerini izleyiciye aktaran grup büyük alkış toplarken, festivalde seslendirilen ilahiler de izleyiciler tarafından beğenildi.

Festivalde sahne alan Otantik Bunka grubunun üyesi Ruka Nishinizu, erik dalı ve kaşık oyunu gibi performanslar sergilediklerini söyledi.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan seçkin ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti.

"En kısa sürede gitmek istiyorum"

Daha önce Türkiye'de yaşadığını belirten ve oğluna Türk bayrağı tişörtü giydiren Yuka Nakazuma ise "Türkiye'de çocuk bayramında çocukların Türk Bayrağı desenli tişörtler giydiğine tanık olmuştum. O yüzden bugün de oğluma Türkiye'de olduğu gibi Türk bayrağı tişörtü giydirdim." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'yi çok sevdiği için etkinliğe katıldığını kaydeden Yuka Yamazaki de "Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'ye ziyaret planı yapmış, hatta Kapadokya'da balon turu satın almıştım. Ama sonra gidemedim. En kısa sürede gitmek istiyorum." dedi.