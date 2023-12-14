Japonya’da üç bakan ve kabine sözcüsü istifa etti Japonya Kabine Sözcüsü ve Sekreteri Hirokazu Matsuno, bugün kendisi dahil üç bakanın istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden Nishimura ise ‘Kamuoyunun siyasi finansman konusundaki şüpheleri ve sürmekte olan soruşturma nedeniyle’ istifa ettiğini belirtti.

DHA

Japonya'da Kabine Sözcüsü Matsuno günlük düzenlediği basın toplantısına istifalarla ilgili kısa açıklama yaparak başladı.

Matsuno ‘siyasi finansmanla’ ilgili şüphe olması sebebiyle kendisinin ve 3 bakanın istifa ettiğini belirterek bazı bakan yardımcılarının da Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya istifalarını verdiğini ifade etti.

3 bakan istifa etti

Matsuno istifa eden bakanların, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, İçişleri Bakanı Junji Suzuki ve Tarım Bakanı Ichiro Miyashita olduğunu açıkladı.

"Kararlı bir adım atılması gerektiğine karar verdik"

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün istifamı sundum. Kamuoyunun siyasi finansman konusundaki şüpheleri ve sürmekte olan soruşturma nedeniyle, kararlı bir adım atılması gerektiğine karar verdik. Talep edilmesi halinde soruşturma makamlarıyla tam işbirliği yapacağız. Bunun üzerine üzerime düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek isterim.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)