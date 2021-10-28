Japonya'da uçan motosiklet 680 bin dolardan satışa çıktı

Futbolcu Keisuke Honda ve Mitsubishi tarafından desteklenen Japonya merkezli girişimci bir şirket, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolara (6 milyon 545 bin lira) satışa sundu.

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen uçan arabaların sıkça gündeme geldiği günümüzde Japonya merkezli bir girişimci firma, dikkatleri başka bir yöne çekerek uçan motosiklet geliştirdi.

ALI Technologies adlı şirket tarafından üretilen ve "XTurismo Limited Edition" adıyla piyasaya sürülen uçan motosikletin fiyatının 680 bin dolar (6 milyon 545 bin lira) olduğu açıklandı.

TEK ŞARJLA 40 DAKİKA HAVADA KALABİLİYOR

Biri içten yanmalı, 4'ü akülü olmak üzere 5 motoru bulunan aracın tek şarjla 40 dakika boyunca havada kalabildiği ve 100 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

200 ADET ÜRETİLECEK

Üretici şirket tarafından yapılan açıklamada, servet değerindeki araçtan 2022 yılına kadar 200 adet üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"HEDEFİMİZ İNSANLARA YENİ BİR HAREKET ŞEKLİ SUNMAK"

Şimdiye kadar sektörde konuşulan seçeneklerin normal araba ya da uçan otomobiller olduğuna dikkat çeken şirket CEO'su Daisuke Katano, uçan motosiklet fikrine atıfta bulunarak, "Hedefimiz insanlara yeni bir hareket şekli sunmak" ifadelerini kullandı.