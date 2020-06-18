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    Japonya'da UFO görüldü iddiası

    Ülkenin kuzey bölgesinde ortaya çıkan cisim hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 17:10
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    Japonya'da UFO görüldü iddiası

    Japonya'da kameralara yansıyan görüntüler, spekülasyonları beraberinde getirdi.

    Ülkenin kuzeyinde ne olduğu belirlenemeyen süzülen bir cisim görüldü. Görüntülerin, sosyal medyaya düşmesiyle birlikte söylentiler de başladı.

    Sendai semalarında kayda alınan balon benzeri cisimle ilgili şehirdeki Hava Durumu Bürosu, balonun şafak vaktinde ortaya çıktığını ve bulutlar tarafından gizlenene kadar saatlerce, büyük ölçüde hareket etmeden gökyüzünde asılı olduğunu bildirdi.

    JAPONYA'DA TANIMLANAMAYAN CİSİM PANİĞİ

    Kimi Japon Twitter kullanıcıları, cismin UFO olabileceğini belirtirken, kimileri de Kuzey Kore'nin broşür dağıtan balonu olduğunu savundu. Bir kullanıcı ise söz konusu cismin koronavirüsü yayabileceğini iddia etti.

    Japonya'da UFO görüldü iddiası VİDEO

    "NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

    Sendai yetkilileri, olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini kaydetti. Hava Durumu Bürosu sözcüsü, "Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok." dedi ve ekledi: "Bir tür hava izleme aracı olabilir, ama kesinlikle bizim değil."

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