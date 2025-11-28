Japonya'da umumi tuvaletten çıkan yaşlı adama ayı saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'nın kırsal bölgelerinde yabani ayı saldırısı kabusu sürüyor...

Bu kez Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde ayı paniği yaşandı.

TUVALETTEN ÇIKARKEN AYI İLE KARŞILAŞTI

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 69 yaşındaki bir adam, yerel saatle 01.00 sıralarında Numata Tren İstasyonu çıkışındaki umumi tuvalette ayı saldırısına uğradı.

Tuvaletten çıkarken yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir ayı ile karşılaşan şahıs, panikleyerek sırt üstü yere düştü.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Tekmeler savurarak kendisine saldıran ayının kaçmasını sağlayan şahıs, olayı küçük yaralarla atlattı.

Saldırı kurbanı adam saat 01.20 sıralarında yakındaki bir polis karakoluna giderek durumu bildirirken, istasyondan yapılan son tren seferinin halihazırda bitmiş olması muhtemel bir faciayı önledi.

AYI SALDIRISI KAYNAKLI ÖLÜMLERDE REKOR ARTIŞ

Japonya'da ayı saldırısı nedeniyle yaşanan ölümler bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmış, yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirilmişti.

Japonya hükümeti riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi verirken, bazı bölgelere ise ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilmişti.