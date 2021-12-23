Euro
12.9326
-6.56%
Dolar
11.4126
-6.38%
Altın
664.2270
-6.16%
Borsa
1,790.41
-0.76%
Bitcoin
573.885
-8.71%
BTXN Coin
38.22
-2.07%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Japonya'da yalanabilir televizyon üretildi

    Japonya’da yemek tadı veren ‘yalanabilir‘ ekranlı televizyon geliştirildi. "TV'yi tat (TTTV)" adı verilen cihaz ile görüntülerdeki yemeğin tadını yalayarak alabilmek mümkün.
    • REUTERS
    • 23.12.2021 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da yalanabilir televizyon üretildi

    Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde tanıtılan yeni bir çalışma insanları şaşırttı.

    Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği "TV'yi tat (TTTV)" projesi ile artık ekranda bulunan yemeğin tadını almak mümkün.

    HER TÜRLÜ YEMEK 10 FARKLI TADA İNDİRGENEBİLECEK

    Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor: tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi.

    Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 sprey, ekrana birkaç damlacık bırakıyor.

    Japonya da yalanabilir televizyon üretildi #1

    EKRANI YALAYARAK YEMEĞİN TADINA BAKIYORLAR

    Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.

    Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilecek.

    Japonya da yalanabilir televizyon üretildi #2

    Japonya da yalanabilir televizyon üretildi #3

    Japonya da yalanabilir televizyon üretildi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir