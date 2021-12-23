Japonya'da yalanabilir televizyon üretildi

Japonya’da yemek tadı veren ‘yalanabilir‘ ekranlı televizyon geliştirildi. "TV'yi tat (TTTV)" adı verilen cihaz ile görüntülerdeki yemeğin tadını yalayarak alabilmek mümkün.

Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde tanıtılan yeni bir çalışma insanları şaşırttı.

Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği "TV'yi tat (TTTV)" projesi ile artık ekranda bulunan yemeğin tadını almak mümkün.

HER TÜRLÜ YEMEK 10 FARKLI TADA İNDİRGENEBİLECEK

Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor: tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi.

Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 sprey, ekrana birkaç damlacık bırakıyor.

EKRANI YALAYARAK YEMEĞİN TADINA BAKIYORLAR

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.

Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilecek.