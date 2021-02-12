Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bakan atandı

Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bakan atandı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'yu yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak da görev yapacağını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi sürecinde intihar oranının kaygı verici şekilde arttığı Japonya'da intiharların nedeni olarak görülen yalnızlık problemiyle daha yakından ilgilenilmesi için adım atıldı.

JAPONYA, KORONAVİRÜS İNTİHARLARINA ÇÖZÜM ARIYOR

Sakamoto'yla bir toplantı yapan Başbakan Yoshihide Suga, halihazırda bölgesel kalkınma ve düşen doğum oranı üzerinde çalışmalar yapan Tetsushi Sakamoto'nun yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla da ilgileneceğini belirtti.

YALNIZLIK PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İÇİN BAKANLIK KURULDU

Suga, "Kadınlar, izolasyondan erkeklere kıyasla daha fazla zarar görüyor ve intihar sayısı giderek artıyor. Sakamoto'nun sorunlara tanı koyacağını ve kapsamlı önlemler alacağını umuyorum" dedi.

Sakamoto da, sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemeye yönelik aktiviteler organize edeceğini ve insanlar arasındaki bağları pekiştireceğini söyledi.