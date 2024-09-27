Japonya'da yarasalarda virüs alarmı: İnsanlara bulaşabilir Bir grup Japon araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, yarasalarda yeni ve ağır DNA ve RNA virüsleri tespit edildi. Tespit edilen virüslerin 'zoonotik' yani hayvandan insana bulaşabilen virüsler olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi

Koronavirüsün ardından yeni bir pandemiyi engellemek adına hayvanlardan bulaşan virüsleri tespit etmek üzerine yapılan çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda özellikle yarasalar üzerinde yapılan testlerde, yeni bir gelişme yaşandı.

Japonya'nın Yamaguchi bölgesinde bir grup araştırmacı, yarasaların vücudunda çok çeşitli DNA ve RNA virüsleri tespit edildi.

İNSANA BULAŞABİLEN VİRÜSLER TESPİT EDİLDİ

130'dan fazla yarasa üzerinde yapılan incelemeler sonucunda yarasaların yüzde 60'ından fazlasının, zoonotik (hayvandan insana bulaşabilen) virüsler de dahil olmak üzere en az bir virüsle enfekte olduğu belirlendi.

Çalışmada özellikle adenovirüs ve astrovirüs gibi bazı virüslerin genetik olarak hızla evrildiği gözlemlendi.

10 YENİ HERPESVİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Ayrıca, daha önce Japonya'da tespit edilmemiş 10 yeni herpesvirüs türü keşfedildi.

Araştırmada bulunan bazı virüslerin, Çin ve Kore'deki virüslerle genetik benzerlik göstermesi, Japonya'daki yarasaların bölgedeki diğer yarasalarla temas halinde olabileceğini düşündürdü.

YARASALARIN YÜZDE 60'I BİRDEN FAZLA VİRÜSLE ENFEKTE

Bunun yanı sıra, çalışmada yarasaların yüzde 36'sının birden fazla virüsle enfekte olduğu tespit edildi.

Bu durum, Japon yarasalarının zoonotik salgınlara yol açma potansiyelini artırıyor.

Uzmanlar, bu virüslerin yaşam döngülerini ve patolojik etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

ARAŞTIRMALAR HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE ROL ALACAK

Japonya ve çevresindeki bölgeler için yarasalardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi adına rutin tarama ve izleme çalışmalarının artırılması öneriliyor.

Japonya'daki yarasalarda yüksek oranlarda tespit edilen virüsler, gelecekteki zoonotik salgınlar konusunda endişeleri artırıyor.

Bu çalışma, zoonotik hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı risklerinin azaltılması için viral denetim çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.