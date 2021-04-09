Japonya’da ‘yarı OHAL’ tedbirleri uygulanacak

Artan vakalar nedeni ile Japonya’da, belli bölgelerde yeni kısıtlama tedbirleri uygulanacağı açıklandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da koronavirüs vakalarında artış yaşanması yeni tedbirleri beraberinde getirdi.

Bir basın toplantısı düzenleyerek artışa dikkat çeken Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ‘yarı olağanüstü hal (OHAL)’ tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi.

23 İLÇEDE UYGULANACAK

Tokyo genelindeki 23 ilçede yeni salgın tedbirleri uygulanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Hükümete bağlı Koronavirüs Danışman Heyeti ile Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile görüşmesi sonrası yeni uygulamanın detayları ve kapsamının kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

11 MAYIS’A KADAR UYGULANACAK

Hükümet kaynaklarından alınan haberlere göre, yarı OHAL olarak adlandırılan tedbirler bu hafta başında yürürlüğe girecek.

Başkentte uygulanacak yeni kısıtlamalar 11 Mayıs’a kadar uygulanacak.

TOKYO’DA 124 BİN 450 VAKA VAR

Tokyo’da vaka sayısı 124 bin 450, Osaka’da 57 bin 531, Kanagawa’da 49 bin67, Saitama 33 bin 917, Çiba 30 bin 358.

KYOTO VE OKİNAWA’DA DA UYGULANACAK

Ayrıca Tokyo haricinde Kyoto ve Okinawa eyaletleri de yeni tedbirlerin uygulanacağı yerler arasında olacak.

464 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ülkede vaka sayısı 497 bin 602 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 351 oldu. 464 kişinin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.