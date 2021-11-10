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- Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet
- AA
- 10.11.2021 - 08:35
Beş yıl önce Japonya’nın Yokohama şehrindeki bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin (34) davasında karar verildi.
Yokohama Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada söz verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.
“ZAYIF ZİHİNSEL DURUM”
Savcılar, idam cezası talep ederken, avukatı “Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu” öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi.
Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen “Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu” belirtti.
“TAZMİNATI, HAYATIYLA ÖDEMEK İSTİYOR”
Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, “Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fiilinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul.” dedi.
Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin “pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu” kaydetti.
3’Ü DE 2016’DA ÖLDÜ
Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.