Japonya'da yoğun kar yağışı: 4 ölü

Hokkaido eyaletinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, küreme çalışmaları sırasındaki kazalarda 4 kişi öldü. Hava ve demir yolu ulaşımı ise durma noktasına geldi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk hava hayat durma noktasına geldi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Buzlanma ve kar küreme çalışmaları nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

200 YOLCU HAVAALANINDA KALDI

Yeni Chitose Havalimanı'ndan planlanan, ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen toplam 60 uçuşun ardından, şehir merkezine ulaşım sağlayamayan yaklaşık 200 yolcunun dün geceyi havaalanında geçirdiği açıklandı. Bugün de çoğu Hokkaido hareketli 70 uçuşun askıya alındığı aktarıldı.

517 TREN SEFERİ İPTAL

Etkisini bugün de devam ettiren kar yağışı, demir yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Hokkaido'daki farklı tren hatlarında planlanan 517 seferin hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

METEROLOJİ UYARDI

Hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanabilecek yeni aksamalar konusunda uyarıda bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışının etki gösterdiği bölgelerdeki sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.