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- Japonya’da, ‘zombi hücrelere’ karşı aşı geliştirildi
Japonya’da, ‘zombi hücrelere’ karşı aşı geliştirildi
- AA
- 13.12.2021 - 17:20
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:22
Japonya'da Tokyo'daki Juntendo Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp Bölümü'nden Prof. Dr. Minamino Toru'nun liderliğinden uzman heyet, yaşlılıkla türeyen ve çevre hücrelere hasar veren ‘zombi hücrelerle’ mücadele amacıyla aşı geliştirdi.
Aşıyı deney farelerine enjekte eden heyet, farelerde damar sertliğinin etkili olduğu bölgelerde zombi hücrelerin sayısının düştüğünü açıkladı.
“YAŞLANMAYA BAĞLI HASTALIKLARA KARŞI KULLANILABİLMESİ MÜMKÜN”
Uygulanan aşıya yönelik açıklama yapan Minamino Toru, "Aşının diyabet, damar sertliği, Alzheimer, diz osteoartrit, pulmoner fibroz ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara karşı kullanılabilmesi mümkün." dedi.
Heyet çalışmalarının bulguları Nature Aging dergisinde yayınlandı. Yaşlanmayla ortaya çıkan ‘zombi hücreler’, bölünmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor.
‘Ölmeyen’ bu hücreler, salgıladıkları kimyasal vasıtasıyla etrafındaki sağlıklı hücrelere zarar veriyor.